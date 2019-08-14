بعد هزيمته في الانتخابات التمهيدية.. الرئيس الأرجنتيني يعلن سلسلة من الإعفاءات الضريبية  

أعلن الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري اليوم سلسلة من الإعفاءات والتسهيلات للعاملين والشركات.

وقال ماكري، الذي مني بهزيمة قاسية في الانتخابات الرئاسية التمهيدية يوم الأحد الماضي، موجها خطابه إلى الشعب " لقد سمعتكم" ووعد بتخفيضات ضريبية للعاملين والموظفين وتقليص الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بمكافآت للعاملين في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور.

ووعد ماكري أيضا بتثبيت أسعار البنزين لمدة 90 يوما.

كان ألبرتو فرنانديز، رئيس فريق العمل المعاون لرئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، والذي ينتمي إلى حزب "جبهة للجميع" تصدر الانتخابات التمهيدية بعد حصوله على47.6% من الأصوات، مقابل 32 % فقط حصل عليها ماكري.

وتعد الانتخابات التمهيدية اختبارا مهما لانتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر المقبل.

وتراجعت الأسهم الأرجنتينية والعملة المحلية (البيزو) في أعقاب الانتخابات التمهيدية، إذ تخوف كثير من المستثمرين من فوز فرنانديز ومرشحته لمنصب نائب الرئيس كيرشنر، التي تؤيد انتهاج سياسة اقتصادية حمائية. وكانت كيرشنر تورطت في سلسلة من فضائح الفساد.