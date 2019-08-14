تباطؤ نمو منطقة اليورو في الربع الثاني

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سجل نموا طفيفا في الربع الثاني من عام 2019 إذ فقدت اقتصادات في المنطقة قوتها الدافعة بينما انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي، بفعل تباطؤ عالمي مدفوع بالنزاعات التجارية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 0.2 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق، ليتباطأ مقارنة مع النمو البالغ 0.4 بالمئة في الشهور الثلاثة الأولى من العام.

وتتفق التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، التي تشمل نموا بنسبة 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي الألماني في وقت سابق اليوم أنه بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو السنوي لأكبر اقتصاد في أوروبا إلى 0.4 بالمئة في الربع الثاني من 0.9 بالمئة في الربع الأول.

وانخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو 1.6 بالمئة في يونيو حزيران على أساس شهري بينما تراجع 2.6 بالمئة مقارنة مع يونيو حزيران عام 2018.

وتوقع خبراء اقتصاد انخفاضا أقل حدة للإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس شهري و1.2 بالمئة على أساس سنوي.