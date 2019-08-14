بعد تسجيل نمو في الربع الأول.. الاقتصاد الألماني ينكمش بـ 0.1 % في الربع الثاني

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن البيانات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بـ 0.1% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع السابق.

وكانت الحكومة الألمانية ومؤسسات الاقتصاد الرائدة قد خفضت توقعاتها للنمو في 2019 في وقت سابق من العام الجاري. وتتوقع برلين حاليا نموا بـ 0.5% في الناتج المحلي للعام ككل.

وكان الناتج المحلي الألماني قد سجل نموا بـ 0.4% في الربع الأول من العام، بعدما سجل انكماشا في الربع الثالث من 2018 وركودا في الربع الأخير.