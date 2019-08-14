بعد تأجيل ترمب للرسوم الجمركية.. الأسهم اليابانية ترتفع

عوضت الأسهم اليابانية اليوم معظم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة تقريبا بفضل إرجاء واشنطن البدء في فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية.

ومنح تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب راحة للأسواق هي في أمس الحاجة إليها، مع تلقي قطاع صناعة الرقائق والشركات المرتبطة بأبل في اليابان أقوى دفعة.

وربح المؤشر نيكي القياسي واحدا بالمئة ليغلق عند 20655.13 نقطة، معوضا معظم الانخفاض الذي سجله أمس الثلاثاء البالغ 1.1 بالمئة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1499.50 نقطة.

وتراجع ترمب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر لفرض رسوم بنسبة عشرة بالمئة على جميع السلع الصينية التي لم تكن خاضعة بعد لتلك الرسوم، ليرجئ فرض رسوم جمركية على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وسلع استهلاكية أخرى على أمل الحد من تأثير الرسوم على المبيعات في العطلات الأمريكية.

وقفزت أسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية المرتبطة بأبل والشركات المرتبطة بالرقائق المدرجة في طوكيو.

وقفز سهم تايو يودن 6.3 بالمئة، وصعد سهم موراتا للتصنيع وتي.دي.كيه كورب 3.3 بالمئة و4.3 بالمئة على الترتيب.

وارتفعت أسهم سكرين هولدنجز لإنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات ستة بالمئة وزاد سهم طوكيو إلكترون لتوريد معدات صناعة الرقائق 1.1 بالمئة.

كما ارتفع سهم فانوك ذو الثقل على المؤشر نيكي اثنين بالمئة، إذ تلقى الدعم من ارتفاع كبير غير متوقع في طلبيات الآلات في اليابان في يونيو، في مؤشر محتمل على أن استثمارات الشركات ما زالت تتمتع بالمتانة في مواجهة تباطؤ النمو العالمي والنزاعات التجارية العالمية.