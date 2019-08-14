ارتفاع معدل التضخم في بلغاريا خلال يوليو الماضي

قال معهد الإحصاءات الوطني في بلغاريا اليوم الأربعاء إن معدل التضخم ارتفع خلال شهر يوليو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد القول إن معدل التضخم بلغ 2.9% مقارنة بـ 2.8% في يونيو الماضي.

وأضاف المعهد أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.8% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 2.6% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 1.3% مقارنة بشهر يونيو الماضي.