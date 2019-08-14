وزارة البحث العلمي الألمانية تستثمر 450 مليون يورو في الابتكارات

تطلق وزارة البحث العلمي الألمانية اليوم الأربعاء مبادرة لتأسيس جيل جديد من الشبكات المحلية لتطوير الابتكارات.

وتهدف المبادرة إلى تأسيس تكتلات من معاهد ومؤسسات بحثية وشركات تعمل على إيصال نتائج الأبحاث إلى الحياة اليومية للمواطنين على نحو أسرع.

وقالت وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسيك، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية إن الحكومة الألمانية تعتزم من أجل ذلك استثمار 450 مليون يورو خلال السنوات العشرة المقبلة.

وتنتظر الوزيرة انضمام الكثير من المستثمرين إلى هذه المبادرة، متوقعة زيادة الاستثمارات في هذا المجال لتصل إلى أكثر من مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن نقل نتائج الأبحاث إلى القطاع الاقتصادي والاجتماعي من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التقنيات المتطورة التي تتبناها الحكومة الألمانية لعام .2025

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تدعيم ألمانيا في المنافسة الدولية كمركز للابتكار. ومن المنتظر أن تحقق مبادرة "عناقيد المستقبل" الشروط الضرورية لذلك.