ارتفاع طلبيات الآلات في اليابان 13.9% في يونيو

قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن طلبيات الآلات الرئيسية ارتفعت لأول مرة في شهرين بنسبة 13.9% على أساس شهري في يونيو مقارنة بالشهر السابق له.

وجاءت تلك الزيادة على عكس توقعات محللين استطلعت آراءهم صحيفة "نيكي بيزنس ديلي" وكانت تشير إلى تراجع بنسبة 1.5% وبعد تراجع بنسبة 7.8% في مايو.

وبلغ إجمالي الطلبيات ، التي استبعدت تلك الخاصة بالسفن ومعدات الطاقة بسبب تقلبها، 960.3مليار ين (9 مليار دولار).

وتوقع مكتب مجلس الوزراء انخفاض طلبيات الآلات في الربع الثالث بنسبة 6.1% مقارنة بالربع السابق له إلى 2.55 تريليون ين.

وارتفعت طلبيات الآلات في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 7.5% عن الربع السابق إلى 2.72 تريليون ين في زيادة هي الأولى في ثلاثة أرباع.

وقال المكتب إن الطلب في الخارج ، وهو مؤشر للصادرات المستقبلية ، ارتفع بنسبة 6.7% على أساس شهري إلى 855.5 مليار ين في يونيو ، وذلك لأول زيادة في ثلاثة أشهر.

وكان المكتب قد ذكر يوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 1.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو للربع الثالث على التوالي من النمو ، لكنه تباطأ عن توسع بنسبة 2.8% في الأشهر الثلاثة الأولى.