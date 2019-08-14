وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة وتهنئتهما لرجال الأمن المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والقوات العسكرية المشاركة في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1440هـ، - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد خلال لقائه مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى اليوم، أن نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ جاء بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة التي وفرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي أدّاها رجال الأمن وزملائهم في القطاعات العسكرية والمدنية المشاركين في أعمال حج هذا العام، مثمناً سموه الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وما لمسه من التزام حجاج بيت الله الحرم بالتنظيمات والتعليمات مما أسهم في تيسير وتسهيل أداء نسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

ونوه وزير الداخلية بما تم تقديمه من جهود في سبيل خدمة الحجاج في المدينتين المقدستين والتي حظيت بإشراف مباشر من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، ونائبيهما الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

ودعا الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج سعيهم وأن يعودوا لديارهم سالمين غانمين.

حضر اللقاء، رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.