الهلال للأهلي: بالهدف لن تمضي

فيما اكتفى فريق الهلال لكرة القدم بضربته للأهلي في عقر داره "الجوهرة المضيئة" 4/ 2، إلا أنه قص بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته بهدف في إياب دور الـ 16 التي جرت أمس في "محيط الرعب"، رافقه السد القطري بعدما تغلب على مواطنه الدحيل 3 / 1.

وكان الهلال قد تغلب على الأهلي في جدة 4 / 2 في الذهاب، وبذلك يتأهل إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 4 / 3، ويخوض في دور الثمانية قمة سعودية خالصة أخرى، حيث يلتقي الاتحاد الذي حسم تأهله على حساب ذوب آهان الإيراني 4 /3، في 26 و27 آب (أغسطس) الجاري، فيما سيكون الإياب 16 و17 أيلول (سبتمبر) المقبل.

أما السد فقد تأهل بنتيجة إجمالية 4 /2، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1، ويلتقي في دور الثمانية مع النصر الذي حسم تأهله على حساب الوحدة الإماراتي 3 /2.

وأبدى الأهلي تمسكا بأمل العودة عبر هذه المباراة، لم يتسن له هز الشباك الزرقاء إلا بعد مضي 43 دقيقة، حينما سدد عبد الفتاح عسيري الكرة بالقرب من حدود منطقة الجزاء لتجد الصربي أليكسيتش متحفزا لها فخادع الحارس عبد الله المعيوف هدفا.

وغابت خطورة الهلال في معظم فترات اللقاء باستثناء محاولة من المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، صاحب ثلاثية في لقاء الذهاب، الذي سدد كرة تصدى لها الحارس محمد العويس في أول نصف ساعة‭ ‬بجانب بعض الفرص في أواخر الشوط الثاني.

وفي المباراة الثانية، افتتح أكرم عفيف التسجيل للسد (20) ثم أضاف عبدالكريم حسن الهدفين الثاني والثالث (34، 90)، فيما سجل إدميلسون جونيور هدف الدحيل (56).

وشهدت الثواني الأخيرة طرد البديل محمد مونتاري من صفوف الدحيل، حيث انطلق باتجاه خوخي بوعلام ووجه له ضربة في الوجه في تصرف غريب.