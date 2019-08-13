أمريكا تنشر قائمة بمنتجات صينية يشملها قرار تأجيل فرض الرسوم

نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم قائمة من 21 صفحة تتضمن مجموعة واسعة من البضائع الصينية التي يشملها قرار تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المئة من أول سبتمبر إلى الخامس عشر من ديسمبر.

والمنتجات الواردة في القائمة تتراوح من السمك المجمد إلى الألعاب النارية والمعدات الرياضية وملابس ومستلزمات الأطفال الرضع.

ونشرت القائمة على الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.