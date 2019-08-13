ارتفاع معدل التضخم في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال تيوليو الماضي بما يتفق مع تقديرات المحللين، في حين جاء ارتفاع معدل التضخم الأساسي بأعلى من التوقعات.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاع بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3% شهريا.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا، بنسبة 0.3% شهريا خلال الشهر الماضي وهو نفس معدل الارتفاع في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع بنسبة 0.2% فقط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي خلال يوليو الماضي بنسبة 2.2% سنويا ليسجل أعلى مستوى له منذ 6 أشهر.