أسعار النحاس تقفز بعد قرار أمريكا تأجيل خطط لفرض رسوم جمركية جديدة

قفزت أسعار النحاس بعد أن قالت الولايات المتحدة اليوم إنها تعتزم تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على بعض المنتجات الصينية وهو ما ساعد في انحسار المخاوف بشأن النمو والطلب في الصين أكبر مستهلك للمعادن.

وصعدت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.5 في المئة لتغلق عند 5828.65 دولار للطن. وكانت أسعار المعدن الأحمر، وهو مقياس للقوة الاقتصادية، قد هبطت الأسبوع الماضي إلى 5640 دولارا للطن وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2017.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الزنك 1.8 إلى 2319 دولارا للطن. وفي الأسبوع الماضي لامست أسعار المعدن الذي يستخدم لجلفنة الصلب قد لامست أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2016 عند 2230.50 دولار.

وارتفعت عقود الألومنيوم 0.8 بالمئة لتغلق عند 1785 دولارا للطن بينما ارتفعت عقود الرصاص واحدا في المئة إلى 2068 دولارا للطن، وصعدت عقود القصدير 1.6 بالمئة إلى 17 ألف ومئة دولار للطن.