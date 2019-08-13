جونسون: أهم اتفاق تجاري تحتاجه بريطانيا سيكون مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إن أهم اتفاق للتجارة الحرة تحتاج بريطانيا لإبرامه سيكون مع الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق باتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، قال جونسون إن هذا الأمر من شأنه أن يكون "مساومة قديمة قاسية" خلال المفاوضات، لكن وجود اتفاق سيفتح الفرص التجارية.

من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وقال جونسون إنه مستعد للخروج سواء تم التوصل إلى اتفاق انسحاب مع التكتل أم لا.

جاءت تصريحات جون بعد يوم من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأن الولايات المتحدة ستدعم بحماس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا كان هذا هو ما تقرره الحكومة البريطانية وستسعى للعمل بسرعة على اتفاق للتجارة الحرة.

كان جونسون يتحدث خلال جولة في أحد السجون في ليدز، حيث أعلن عن تمويل بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الأمن في السجون البريطانية.