قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إدارته قررت تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر كانون الأول لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد.
وأضاف ترامب قائلا للصحفيين "نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس".
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- ترمب عن تأجيل فرض رسوم على الصين: نفعل هذا من أجل عطلة عيد الميلاد
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