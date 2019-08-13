نشطاء حماية المناخ يوقفون قطارا محملا بسيارات "فولكسفاجن" في ألمانيا

أوقف عدد من نشطاء حماية المناخ اليوم قطارا محملا بسيارات جديدة من إنتاج شركة "فولكسفاجن" الألمانية في مدينة فولفسبورج.

وقال متحدث باسم الشرطة إن القطار لم يكن على شبكة السكك الحديدية العامة، بل على خط تغذية فولكسفاجن إلى مصنع الإنتاج.

وبحسب بيانات المتحدث، تواجد نحو 15 شرطيا في المنطقة لمراقبة الوضع. وأوضح المتحدث أن الشرطة لم تر سببا حتى الآن للتصدي للنشطاء، الذين قدرت عددهم بنحو ثلاثين، وقال: "لا توجد أي أعطال على قضبان شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)".

ووفقا للبيانات، فإن القطار متوقف حاليا على جسر فوق قناة "ميتلاند"، والذي تم إغلاقه.

وبحسب بيانات أحد المشاركين، تسعى عدة منظمات معنية بحماية البيئة إلى إرجاء الإنتاج لدى شركة "فولكسفاجن" على الأقل، لذلك تم إيقاف القطار بين مصنع الشركة ومحطة "فالرسليبن". وانتشر عدد من النشطاء على طول القضبان.

ويحتج النشطاء على صناعة السيارات بشكل عام، حيث يحملونها مسؤولية أزمة المناخ إلى حد كبير.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم فولكسفاجن للتعليق على الواقعة.