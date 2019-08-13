تراجع ثقة المستثمرين الألمان بعد تدهور توقعات الاقتصاد

كشف مسح اليوم الثلاثاء أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت أكثر من المتوقع في أغسطس آب وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث إن النزاعات التجارة وزيادة احتمالات خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أدت إلى تدهور التوقعات في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال المعهد إن مسحه الشهري أظهر تراجع الثقة الاقتصادية بين المستثمرين إلى -44.1 بالمئة من -24.5 بالمئة في يوليو تموز وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول عام 2011.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آرائهم انخفاض الثقة إلى -28.5.

وتراجع المؤشر داكس الألماني إلى أدنى مستوى خلال الجلسة بعد نشر زد.إي.دبليو لنتائج المسح.

وانخفض مؤشر منفصل يرصد تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى -13.5 من -1.1 في الشهر السابق.

وكان محللون توقعوا أن يسجل المؤشر قراءة عند -7.0.