بولتون: أمريكا ستؤيد بحماس بريطانيا إذا قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس أثناء زيارة إلى لندن لطمأنة بريطانيا بشأن الروابط مع الولايات المتحدة، إن واشنطن ستؤيد بحماس خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك هو قرار الحكومة البريطانية.

وأبلغ بولتون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس دونالد ترمب يريد أن يرى خروجا ناجحا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر وأن واشنطن مستعدة للعمل سريعا على اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

ويريد جونسون من الاتحاد الأوروبي أن يعيد التفاوض على شروط خروج بريطانيا قبل الموعد المقرر، لكن الاتحاد يقول إنه لن يغير الاتفاق الذي يقول جونسون إنه يتعين تغييره.

ويترك المأزق بريطانيا تواجه خروجا بدون أي فترة انتقال رسمية أو اتفاق قانوني يغطي قضايا مثل التجارة وعمليات انتقال البيانات وسياسة الحدود.

ويسعى بولتون، الذي يزور لندن ليومين من المحادثات، إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد روابط كانت متوترة أحيانا بين ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي التي حل محلها جونسون.