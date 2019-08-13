ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر بما يتفق مع التقديرات الأولية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر1% سنويا بعد ارتفاع بنسبة 6ر1% خلال يونيو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والغذاء 5ر1% فقط، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 4ر2% سنويا وأسعار الغذاء بنسبة 1ر2% خلال الشهر الماضي.

كما ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة 5ر0% وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.

وبلغ معدل التضخم في ألمانيا وفقا للمؤشر الموحد لدول الاتحاد الأوروبي 1ر1% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 5ر1% خلال يونيو الماضي.