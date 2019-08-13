وزير الداخلية يثمن عمل رجال الأمن المشاركين في مهمة الحج

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام في جولة على القوات المشاركة في مهام الجح ، وأعرب الوزير خلال اللقاء عن شكره وتقديره لجميع رجال الأمن المشاركين في مهام حج هذا العام .

فيما أجتمع وزير الداخلية بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام الحج حيث استمع سموه لشرح موجز عن أبرز ما تم تنفيذه من أعمال للمحافظة على سلامة الحجاج خلال الحالة المطرية التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة، والتي لم ينتج عنها ولله الحمد ما يعكر صفو ضيوف الرحمن.

كما ثمن وزير الداخلية الجهود التي بذلها منسوبو إدارة المجاهدين خلال موسم حج هذا العام.