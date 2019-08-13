تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 244.31نقطة أو ما يعادل 1.18% ليصل إلى20440.51 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 17.22نقطة، أو 1.15%، ليصل إلى 1486.62نقطة.