عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز الرقم المسجل في العام الماضي ككل

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية تجاوز العجز في ميزانية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية أيلول/سبتمبر المقبل لإجمالي العجز المسجل في العام المالي الماضي ككل، في ظل نمو الإنفاق بأكثر من وتيرة نمو الإيرادات.

ارتفعت الفجوة بين المصروفات والإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي إلى 8ر866 مليار دولار بزيادة نسبتها 27% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي عجز الميزانية في العام المالي الماضي وصل إلى 779 مليار دولار والذي كان أكبر عجز في الميزانية الأمريكية منذ .2012

وأشارت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى نمو الإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 3% في حين زادت المصروفات بنسبة 8% سنويا.

وفي حين تعتبر مصدرا بسيطا للإيرادات، أدت الرسوم الإضافية التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على بعض الواردات، إلى مضاعفة حصيلة الجمارك الأمريكية خلال الشهور العشرة الماضية إلى 57 مليار دولار.

وكانت التخفيضات الضريبية التي دعمها الحزب الجمهوري وزيادة الإنفاق الحكومي مع زيادة نسبة المسنين بين سكان الولايات المتحدة قد ساهمت في زيادة العجز المالي، رغم أن الجمهوريين يقولون إن الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها في العام الماضي ستعزز نمو الاقتصاد وترفع إيرادات الحكومة.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية فإن حصيلة ضريبة الشركات زادت بنسبة 3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، في حين زادت حصيلة ضريبة دخل الأفراد بنسبة 1% فقط

وبحسب تقديرات مكتب الموازنة التابع للكونجرس، فإنه من المتوقع زيادة عجز الميزانية الأمريكية عن تريليون دولار سنويا في عام .2022 ومن المقرر أن يصدر المكتب غير الحزبي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي والميزانية الأمريكية للسنوات العشر المقبلة يوم 21 آب/أغسطس الحالي.