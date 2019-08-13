النزاع التجاري بين واشنطن وبكين يفاقم أوجاع الاقتصاد العالمي

أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس أن الآفاق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم تدهورت مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب "رويترز"، قال معهد إيفو الاقتصادي الألماني "إن مسحه الفصلي الذي يشمل نحو 1200 مختص في أكثر من 110 دول أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية تدهورت في الربع الثالث".

وأوضح كليمنس فوست رئيس المعهد "يتوقع المختصون نموا أضعف بكثير للتجارة العالمية"، مضيفا أن "توقعات التجارة بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية في العام الماضي".

وتابع فوست "يتوقع المشاركون أيضا ضعفا أكبر للاستهلاك الخاص، وانخفاضا أكبر لأنشطة الاستثمار، وتراجعا في أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل".

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة الماضي إلى أنه ليس مستعدا لإبرام اتفاق تجاري مع الصين، حتى إنه شكك في عقد جولة محادثات في أيلول (سبتمبر)، ما أجج مخاوف جديدة في الأسواق المالية تستبعد أن ينتهي النزاع قريبا.

وتشكل الولايات المتحدة والصين وجهتين تصديريتين مهمتين لشركات التصنيع الألمانية، ولذلك فقد أثر النزاع، الذي شهد فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية متبادلة، بشكل كبير في منتجي السلع الألمانية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، قد انكمش في الربع الثاني وتنبئ مؤشرات المعنويات بأن الوضع لن يتحسن كثيرا في الربع الثالث.

ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) يوم الأربعاء المقبل، وتوقع استطلاع لآراء المحللين أن تظهر تلك البيانات انكماشا نسبته 0.1 في المائة مقارنة بالفصل ذاته من العام الماضي.

من جهة أخرى، قال بنك جولدمان ساكس أمس "إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود، وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية في 2020".

وأفاد البنك في مذكرة أُرسلت إلى عملائه "نتوقع سريان تعريفات تستهدف باقي الواردات الأمريكية من الصين التي يبلغ حجمها 300 مليار دولار". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أول آب (أغسطس) أنه سيفرض تعريفة جمركية تبلغ 10 في المائة على دفعة أخيرة من الواردات الصينية يبلغ حجمها 300 مليار دولار في أول أيلول (سبتمبر) ما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. وأعلنت الولايات المتحدة أيضا أن الصين تتلاعب بالعملة، فيما تنفي بكين تلاعبها في اليوان لتحقيق مكاسب تنافسية، ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور أخرى.