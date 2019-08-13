«الإسكان» لـ "الاقتصادية": اعتماد 38 مخططا بمساحة 76 مليون متر مربع في 6 أشهر

أنهى مركز خدمات المطورين "إتمام"، اعتماد 38 مخططا في عدد من مناطق المملكة بمساحة إجمالية تبلغ 76 مليون متر مربع، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.

وقال لـ"الاقتصادية"، سيف السويلم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن منطقة جازان تصدرت عدد المخططات المعتمدة من قبل المركز بثمانية مخططات، بمساحة تصل إلى 20.8 مليون متر مربع، ومنطقة الرياض بثمانية مخططات بمساحة تصل إلى 16.5 مليون متر مربع، ثم منطقة الشرقية بأربعة مخططات بمساحة تجاوزت 11.4 مليون متر مربع.

وأضاف السويلم، أن منطقة القصيم تأتي في المركز الرابع في سلم الترتيب بمخططين بمساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع، تليها الباحة بثلاثة مخططات ومساحة تصل إلى 1.6 مليون متر مربع.

فيما جاءت منطقة عسير في المرتبة السادسة بمخططين ومساحة 10.3 مليون متر مربع، ونجران بالعدد نفسه ومساحة 5.3 مليون متر مربع تليها مكة المكرمة بمخططين ومساحة 4.7 مليون متر مربع وحائل بمخططين وبمساحة تبلغ 1.6مليون متر مربع.

وفي المراتب الأخيرة تأتي المدينة المنورة بمخطط واحد ومساحته الإجمالية تبلغ 1.5 مليون متر مربع وتبوك بمخطط ومساحة تصل إلى 497 ألف متر مربع وأخيرا الحدود الشمالية بمخطط ومساحة 416 ألف متر مربع

وخلال الربع الأول فقط، أنهى مركز خدمات المطورين "إتمام"، اعتماد 23 مخططا في عدد من مناطق المملكة بمساحة إجمالية تبلغ 53 مليون متر مربع.

وتصدرت منطقة الرياض خلال الفترة، عدد المخططات المعتمدة من قبل المركز بستة مخططات، بمساحة تصل إلى 15.4 مليون متر مربع، تليها منطقة جازان بثلاثة مخططات بمساحة تصل إلى 5.6 مليون متر مربع، ثم منطقة القصيم بثلاثة مخططات بمساحة تجاوزت مليون متر مربع.

والمنطقة الشرقية تأتي في المركز الرابع في سلم الترتيب بمخططين بمساحة تقدر بنحو عشرة ملايين متر مربع، تليها عسير بالعدد نفسه من المخططات بمساحة تصل إلى 11 مليون متر مربع، وحائل بمخططين وبمساحة تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ثم الباحة بمخططين وبمساحة تقدر بنحو 1.5 مليون متر مربع.

ويتيح المركز خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي لشركات التطوير العقاري ويتم من خلال التقدم بطلب الاعتماد لمخططات تقسيمات الأراضي، التي تتفرع إلى ثلاث مراحل، وهي الاعتماد الابتدائي واعتماد شبكات البنية التحتية والاعتماد النهائي، وذلك بتقديم الطلب إلى المركز مستوفيا المستندات المحددة لكل مرحلة.

ويقوم المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة وجهات استشارية متعاقدة مع المركز بمراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات ونظم البناء، ومتابعة الطلب حتى إصدار الاعتماد وإرساله إلى مقدم الطلب.