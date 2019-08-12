استمرار البيع في "وول ستريت" .. مؤشر "داو جونز" يهبط 225 نقطة

بدأت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم، مدفوعة بتراجع القطاع المالي، إذ عزف المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر بفعل المخاوف من أن الحرب التجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين قد تجبر الاقتصاد العالمي على الركود.

وكان مؤشر داو جونز الصناعي قد افتتح على تراجع 100 نقطة إلا أن استمرار البيع دفع المؤشر لزيادة خسائره إلى نحو 225 نقطة أو ما يعادل 0.86 في المائة إلى مستوى 26061 نقطة، فيما تراجع مؤشر الناسداك بنحو 43 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، عند مستوى 7916 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.67 في المائة أو ما يعادل 19 نقطة عند مستوى 2899 نقطة.