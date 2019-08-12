الاقتصاد الروسي ينمو 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني

قالت هيئة الإحصاء الاتحادية اليوم إن النمو الاقتصادي في روسيا تسارع إلى 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019 من 0.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وفي أواخر يوليو تموز، قال البنك المركزي الروسي إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في نطاق من 0.5 بالمئة إلى 1.0 بالمئة في الربع الثاني قبل أن يرتفع إلى نطاق من 0.8 بالمئة إلى 1.3 بالمئة في الربع الثالث.