614 مليار ريال إيرادات "أرامكو" خلال النصف الأول والأرباح 175 مليار ريال

حققت أرامكو خلال النصف الأول من العام الحالي إيرادات بلغت 614.5 مليار ريال مقارنة بنحو 628.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبفارق بلغ 2.3 في المائة، فيما بلغ صافي الارباح نحو 175.8 مليار ريال مقارنة بنحو 198.8 مليار ريال وبفارق بلغ 11.5 في المائة.

وذكرت الشركة في بيان لها، ان تراجع صافي الربح يعود إلى انخفاض في متوسط اسعار النفط بنحو 4 في المائة، حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام نحو 69 دولار مقارنة بنحو 66 دولار للبرميل، بالاضافة إلى الزيادة في المشتريات وتكاليف الإنتاج والتصنيع وقيمة الإستهلاكات.

وذكرت الشركة، أنه وبالرغم من تراجع الاسعار التي شهدتها أسواق النفط، ألا أن الشركة استطاعت تقديم اداء موثوق وتحقيق أرباح وتدفقات نقدية قوية.

وأرتفعت التدفقات النقدية الحرة للنصف الأول من العام 2019، إلى نحو 142.4 مليار ريال مقارنة بتدفقات بلغت 133.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت النفقات الرأسمالية لشركة أرامكو خلال النصف الأول من العام 2019 نحو 54.26 مليار ريال مقارنة بنحو 61.74 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة إنخفاض بلغت 12 في المائة.

وبلغت إجمالي التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهم في الشركة في النصف الأول من العام 2019 نحو 173.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 120 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنمو 45 في المائة، حيث شملت التوزيعات العام الحالي على نحو 98.9 مليار ريال توزيعات أرباح عادية ونحو 75 مليار ريال توزيعات أرباح خاصة، حيث تعود توزيعات الارباح الخاصة إلى الأداء المالي القوي عام 2018.