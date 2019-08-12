موقع "ميشو" الهندي للتجارة الإلكترونية يبيع حصة من أسهمه مقابل 125 مليون دولار

أعلن موقع التجارة الإلكترونية الهندي "مشيو" بيع حصة من أسهمه مقابل 125 مليون دولار لعدد من المستثمرين بينهم شركة "ناسبريس ليمتد" و"فيسبوك" والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "فودافون جروب" البريطانية لاتصالات الهاتف المحمول.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "ميشو" الموجود مقره في مدينة بنجالور الهندية عبارة عن شركة ناشئة، فيما يعرف باسم "شبكات التواصل الاجتماعي التجارية" التي تتيح للمستخدمين التواصل وإقامة علاقات فيما بينهم عبر الإنترنت، ثم بعد ذلك يمكنهم الشراء والبيع فيما بينهم، كما يحدث مع شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" أو تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب".

يذكر أن "ميشو" جزء من جيل جديد من شركات التجارة الإلكترونية التي تحاول الاستفادة من العلاقات الاجتماعية لتسهيل المعاملات التجارية.

وذكرت الشركة أن شبكتها الاجتماعية تضم أكثر من مليوني "بائع اجتماعي" في 700 مدينة في مختلف أنحاء الهند وأنها تركز على سلع مثل المنسوجات والإلكترونيات.

وقال فيديت أتاري الشريك المؤسس لموقع "ميشو" ورئيسه التنفيذي إن "الباعة لدينا عبارة عن تجار تجزئة صغار ونساء وطلبة ومتقاعدين، و70% منهم يصنعون سلعهم في منازلهم ووجدوا حرية مالية وهوية اقتصادية لأنفسهم دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم".

