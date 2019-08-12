كوريا الجنوبية تسقط اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنها اسقطت اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سول سترفع اليابان من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تجارة تفضيلية.

وأثارت اليابان غضب كوريا الجنوبية في حزيران/يونيو، بتشديد القيود على صادرات المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات والعناصر الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

وجاء قرار اليابان بعدما أمرت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين على العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 - .1945

