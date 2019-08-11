قوات الجيش اليمني تشن هجوماً على مواقع تمركز المليشيا في صعـدة

شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم, هجوماً على مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الهجوم تركز على مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في مشارف وادي "الفلحوين" قرب مركز مديرية كتاف بالمحافظة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة.