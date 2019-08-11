عوائد الذهب في صدارة مؤشرات الأسواق العالمية خلال 2019

نمت مكاسب الذهب منذ مطلع العام الحالي نحو 17.6 في المائة، حيث جعلت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي المعدن النفيس اكثر جاذبية من الأصول ذات المخاطر العالية كالأسهم.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" فقد دعمت المخاوف بشان النمو العالمي جراء عودة الحرب التجارية للواجهة وكذلك نمو حجم السندات ذات العوائد السلبية، إلى تحقيق الذهب أفضل عائد خلال عام 2019 مقارنة بغالبية المؤشرات العالمية.



وبحسب التحليل، فقد بلغت مكاسب الذهب نحو 17.6 في المائة عند 1508 دولار للأوقية، رغم تراجع الأسعار بعد وصوله إلى ذروتها عند مستوى 1522 دولار وهو أعلى مستوى منذ إبريل 2013، حيث يظل عائد الذهب في صدارة المؤشرات العالمية متفوقا على مؤشر استاندر اند بورز الذي بلغت مكاسبه منذ مطلع العام 2019 نحو 16.4 في المائة، ونحو 12.7 في المائة مكاسب لمؤشر الداو جونز.

فيما بلغت المكاسب لمؤشر كاك الفرنسي منذ مطلع العام الحالي 2019، نحو 12.6 في المائة ونحو 7.8 في المائة مكاسب لمؤشر فوتسي البريطاني، فيما بلغت المكاسب لمؤشر داكس الألمناني نحو 10.8 في المائة، كذلك بلغت المكاسب لسوقي شنغهاي ونيكاي الياباني نحو 11.3 في المائة وكذلك 3.3 في المائة على التوالي.



وتواصل أسعار الذهب إرتفاعها للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت المكاسب منذ مطلع أغسطس الحالي 6.8 في المائة وحتى 9 من الشهر ذاته، فيما بلغت المكاسب خلال الشهر السابق شهر يولو نحو 1.4 في المائة ونحو 7.7 في المائة من المكاسب خلال يونيو السابق ونحو 1.6 في المائة خلال إبريل الماضي.

وبحسب التحليل، فإن الذهب لايزال قوي بدعم من عدة عوامل، أهمها تزايد التواترات جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وكذلك تراجع أسعار الفائدة بالاضافة إلى الزيادة الملحوظة في كمية السندات ذات العوائد السالبة.

وبلغت مكاسب الذهب خلال الاسبوع الماضي إلى نحو 4 في المائة، ومع تلك الإرتفاعات من المتوقع دخول أسعار الذهب في مرحلة تصحيح في الاسعار، لكن الوضع الراهن هي داعمه لأسعار الذهب طالما لم تأخذ العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين في إتجاه إيجابي.