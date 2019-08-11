"ساما": إنخفاض أسعار الأراضي خلال 2018 ساهم في إنتعاش جزئي للقروض العقارية

ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن تراجع أسعار الأراضي خلال العام الماضي 2018 قد ساهم بشكل جزئي في إنتعاش الإقراض العقاري في الفترة الأخيرة.

وذكرت "ساما" في تقرير حديث لها، أن إنخفاض الأسعار خلال العام الماضي 2018 يعود إلى زيادة العرض في الأراضي السكنية.

و كانت القروض العقارية للإفراد هي المحرك الرئيسي للإئتمان المصرفي خلال العام، حيث نمت القروض للإفراد بنحو 6.3 في المائة للعام الماضي 2018.

ويأتي نمو الإقراض للأفراد بدعم من نمو القروض العقارية لهم مقارنة بنمو القروض الشخصية، فيما بينت "ساما" أنه من المتوقع أن يكون هذا النمو ناتجاَ عن قرار المؤسسة بزيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري، بالاضافة إلى مبادرات وزارة الإسكان.



وذكرت "ساما" ان نسبة التعثر لقروض الأفراد منخفظة جداَ، وذلك لأنها تمنح بضمان الاستقطاع من الراتب، مما يجعل مخاطر التعثر محدودة، حيث تقترب نسبة القروض المتعثرة من 0.75 في المائة.

وبلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بنهاية النصف الاول من العام الحالي 2019 نحو 15.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.69 مليار ريال حجم التمويل للفترة المماثلة بنمو بلغ 168 في المائة.