وزير الخزانة البريطاني يخطط لإطلاق عملة تذكارية توثق الخروج من الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة "صنداي تليجراف" اليوم بأن وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد يخطط لإطلاق عملة معدنية للتداول لتوثيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض أن يتم إصدار عملة بقيمة 50 بنس بكميات محدودة لهواة جمع العملات في التاريخ الأولي الذي كان مقررا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.

إلا أن الخروج تأجل عدة مرات بسبب رفض البرلمان للاتفاق الذي كانت الحكومة توصلت إليه مع الاتحاد لتنظيم عملية الخروج.

وذكر التقرير أن جاويد يريد سك ملايين العملات المعدنية، التي سيُكتب عليها "السلام، والازدهار، والصداقة مع جميع الدول" ليبدأ تداولها في 31 أكتوبر، وهو التاريخ المحدد حاليا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن بريطانيا ستخرج من التكتل الأوروبي في هذ الموعد، باتفاق أو بدون اتفاق.

ويُنظر على خطة وزير الخزانة على أنها محاولة لإقناع الجمهور وخاصة في الاتحاد الأوروبي بأن الحكومة البريطانية جادة في عزمها الخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر.