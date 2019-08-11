«صندوق النقد»: التوترات التجارية قد تجبر الصين على مزيد من التحفيز الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي أمس أن الصين قد تحتاج إلى مزيد من إجراءات التحفيز للمالية العامة إذا تفاقمت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر.

ونقلت "رويترز"، عن مجلس مديري صندوق النقد في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية للصين أن الإجراءات التي أعلنتها بكين كافية لاستقرار النمو الاقتصادي للبلاد في 2019 بشرط ألا يحدث مزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية.

وأضاف صندوق النقد في بيان: "اتفق المديرون على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر فإن إجراءات تحفيزية إضافية، خصوصا في المالية العامة، ستكون ضرورية وينبغي استهدافها".

ودعا مديرو صندوق النقد إلى مزيد من المرونة والشفافية في سياسات الصين لسعر الصرف، وحث بعضهم بكين على الكشف عن تدخلاتها في سوق العملات.

وأشار مسؤول في صندوق النقد إلى أنه ينبغي للصين أن تفتح مزيدا من القطاعات أمام المنافسة الأجنبية لجعل اقتصادها في أفضل وضع للتعامل مع ضغوط التجارة.

وأضاف أن اليوان الصيني ليس مقوما عند مستويات أعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقية وإنه يتماشى مع الأسس الاقتصادية.

وأكد الصندوق أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للصين في 2018 يتماشى مع المستوى نفسه الذي تقتضيه الأساسيات والسياسات المرغوب فيها.

وأشار التقرير الذي كتبه خبراء الصندوق عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لمراجعة الاقتصاد الصيني إلى أن متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي في عام 2018 ارتفع بنحو 1.4 في المائة مقارنة بعام 2017، مدفوعا بالزيادة في سعر الصرف الفعلي الاسمي (1.5 في المائة).

ونبه التقرير إلى أن فائض الحساب الجاري في الصين انخفض بنحو 1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ومن المتوقع أن يظل محصورا عند نسبة 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

ويتفق التقرير الجديد مع النتيجة التي توصل إليها الصندوق في وقت سابق في تقريره الخاص بالقطاع الخارجي السنوي الذي صدر في تموز (يوليو).

ويعتقد جيفري ساش، أحد كبار المستشارين في الأمم المتحدة وأستاذ الاقتصاد المعروف في جامعة كولومبيا، أن "تقرير صندوق النقد الدولي يوضح أنه لم يكن هناك أي تلاعب بالعملة مطلقا وأن الميزان الخارجي للصين كان مناسبا".

وأضاف أن "إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين متلاعبة بالعملة كان تعسفيا واعتباطيا وسياسيا، على نحو صارخ، واستند إلى تغريدات ترمب بدلا عن التحليل الموضوعي".

من جهتهم، حذر مسؤولو البنك المركزي الصيني السابقين أمس من مخاطر حرب عملات مطولة بين أكبر اقتصادين عالميين، وذلك بعد تصعيد مباغت للتوترات التجارية في الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تشين يوان النائب السابق لمحافظ بنك الشعب الصيني أوضح أمام مؤتمر "التمويل الصيني" في مدينة ييتشون أن وصف الولايات المتحدة للصين بأنها متلاعب بالعملة"، يعني أن الحرب التجارية بينهما آخذة في التحول لتصبح حربا مالية وحرب عملات"، وإنه يجب على صناع السياسات الاستعداد لنزاعات بعيدة المدى.

وذكر تشو شياوتشيوان المحافظ السابق لبنك الشعب الصيني - البنك المركزي - أمام المؤتمر أنه يمكن أن يتسع مجال النزاعات مع الولايات المتحدة، ليمتد من الجبهة التجارية إلى مجالات أخرى، مثل المجالات السياسية والعسكرية والتكنولوجية.

ودعا إلى بذل الجهود لتحسين دور العملة الصينية اليوان، من أجل التعامل مع تحديات النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار.

وسمح البنك المركزي الصيني بتراجع سعر اليوان أمام الدولار بسبع نقاط هذا الأسبوع، ما دفع الولايات المتحدة إلى اتهام الصين بالتلاعب في العملات، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يمكن إلغاء المباحثات المقرر إجراؤها مع الصين الشهر المقبل.

ومن الناحية الداخلية، تضيف هذه النزاعات بعدا جديدا لجهود الصين لإحداث توازن، بين دعمها لاقتصادها ومحاولة تجنب سعر صرف يوسع من شقة الخلاف بينها وبين الولايات المتحدة.

ويرى تشين يوان أن اتهام واشنطن لبكين بالتلاعب بالعملات جزء من استراتيجيتها في الحرب التجارية، وهذا الاتهام سيكون له تأثيره في الصين "بشكل أكثر عمقا واتساعا" مقارنة بالخلافات التجارية.

وأشار إلى أنه بينما يجب على الصين أن تسعى لتجنب مزيد من توسيع النزاعات، يتعين على صانعي السياسات أن يستعدوا لمنازعات بعيدة المدى مع الولايات المتحدة حول العملات، داعيا الصين إلى العمل على زيادة استخدام اليوان في العمليات التجارية الدولية مثل شراء السلع.

وحذر لورنس سمرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق، من أن التحرك لتصنيف الصين بأنها "دولة متلاعبة بالعملة" أضر بمصداقية الولايات المتحدة.

وقال سامرز "سيكون من الصعب حاليا في اللحظة المالية الصعبة التالية أن يتم اعتماد تصريحات وزارة الخزانة من قبل المشاركين في السوق"، مشددا على أن "هبوط اليوان يوم الإثنين الماضي لم يكن مصطنعا- لقد كان استجابة سوق طبيعية تماما للتعريفات الأمريكية المفروضة حديثا".

وقال بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة إن بلاده ما زالت تخطط لعقد جولة أخرى من محادثات التجارة مع مفاوضين صينيين، مضيفا: "نواصل التخطيط لأن يأتي المفاوضون الصينيون إلى هنا".

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شكوكا على احتمالات عقد الجولة القادمة من محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم في مطلع أيلول (سبتمبر).

وذكر مسؤول في البيت الأبيض ومتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية أن الوزارة ما زالت تعكف على تقييم طلبات من شركات أمريكية لبيع بعض المعدات إلى شركة الاتصالات الصينية "هواوي تكنولوجيز".

وأشار ترمب إلى أن بلاده لن تجري تعاملات مع "هواوي" في الوقت الحالي، لكن مسؤولا في البيت الأبيض أوضح أن تلك التعليقات أشارت فقط إلى حظر على مشتريات الحكومة الأمريكية من معدات "هواوي".

وفي أيار (مايو) وضعت وزارة التجارة الأمريكية "هواوي" في قائمة سوداء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو ما يمنع فعليا مبيعات التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر والخدمات الأمريكية إلى الشركة الصينية.