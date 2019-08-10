قطار المشاعر المقدسة ينجح في تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة

كشف مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، المهندس موسى الزهراني، عن نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى مشعر عرفة بإنسيابية وسلاسة وفي ظروف آمنة ومريحة.

وأضاف الزهراني، أن "سار" بدأت في تسيير رحلاتها من مشعر منى إلى عرفة من الساعة الثامنة من مساء يوم التروية (الثامن ذو الحجة) وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم التاسع (يوم عرفة)، وذلك بالتنسيق مع "هيئة تطوير منطقة مكة الكرمة والمشاعر المقدسة"، والجهات الأمنية ووزارتي الحج والعمرة والصحة.

وأكد الزهراني، على أن تصعيد ضيوف الرحمن تم في ظروف آمنة ومريحة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة، حيث تم نقلهم من محطات مشعر منى وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أن حركة النفرة بدأت عند 6.55 دقيقة مساء اليوم التاسع (يوم عرفة) وهي حركة "C" والتي يتم فيها نقل الحجاج من مشعر عرفة إلى مشعر مزدلفة.