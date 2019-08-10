نيزك يصطدم بالمشتري .. حامي المجموعة الشمسية من طيران الكويكبات

اصطدم نيزك فضائي أخيرا، بكوكب المشتري الذي يعد أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية، ويمنع من طيران حزام الكويكبات، أو النيازك الموجودة بينه والمريخ حول النظام الشمسي بفضل قوته الجاذبية الهائلة.

ووفقا لـ"وكالة الأنباء الروسية" قام عالم فلك من تكساس بتصوير الحدث ونشره على تويتر وتظهر على الفيديو ومضة صغيرة في النصف الجنوبي من كوكب المشتري، بحسب صحيفة "إكسبرس".

وعلق عالم الفلك، "ولاحظت الاصطدام بفضل برنامج رائع يسمى "DeTeCt by Marc Delcroix"، وهو مصمم خصيصا للعثور على هذه الومضات".

ويعد بعض الخبراء أن كوكب المشتري حارس يحمي الأرض من اصطدام النيازك به، كما يعتقد أن المشتري يجذب الكويكبات التائهة إليه أيضا.

وأعلنت ناسا أنه لولا قوة جاذبية الكوكب الضخم (المشتري) لضربت النيازك كواكب المجموعة الشمسية باستمرار.

وجاء في بيان لناسا: "إن وجود كوكب المشتري يحمي بالفعل عطارد والزهرة والأرض والمريخ من الاصطدامات المتكررة للكويكب".

وهذه ليست المرة الأولى يحدث فيها اصطدام النيزك بكوكب المشتري وحصل هذا سابقا، يوم 19 يوليو (تموز) عام 2009.