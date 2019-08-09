ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في أمريكا خلال الشهر الماضي

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاعا طفيفا في أسعار المنتجين "الجملة" خلال يوليو الماضي.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% شهريا خلال كل من مايو ويونيو الماضيين. جاء معدل ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي متفقا مع تقديرات المحللين.

جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 2.3% شهريا خلال الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 3.1% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه ذكر تقرير وزارة العمل أن مؤشر أسعار الجملة الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأشد تقلبا تراجع بنسبة 0.1% شهريا خلال يوليو الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.3% شهريا خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.2% شهريا.

وجاء التراجع غير المتوقع للمؤشر الأساسي، على خلفية تراجع أسعار الطلب النهائي على الخدمات بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% خلال يونيو الماضي.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية إلى ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو نفس معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي.

وتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي خلال الشهر الماضي إلى 2.1% مقابل 2.3% خلال يونيو الماضي.