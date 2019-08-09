خالد الفيصل يصل إلى منى للوقوف ميدانيا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وصل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية اليوم الجمعة , إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي.

وكان في استقباله بمقر الإمارة بمنى عددٌ من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني يتقدمهم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.