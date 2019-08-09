فرنسا ردا على ترمب : لا نحتاج إلى إذن للتواصل مع إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في انتقاد ضمني للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده لا تحتاج إلى إذن للتواصل الدبلوماسي مع إيران.

واتهم ترمب أمس نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإرسال إشارات مختلطة إلى إيران.

وأضاف ترمب في تغريدة أن لا أحد مخول بتمثيل الولايات المتحدة.

وقال لو دريان إن التوترات المتصاعدة في الخليج تتطلب مبادرات سياسية لاستعادة ظروف الحوار.

وأضاف أن دبلوماسية ماكرون تتسم بشفافية كاملة مع شركائنا، وهو يطلع الجانب الأمريكي باستمرار.

مؤكدا أن باريس "تطلب بشدة من إيران استئناف الامتثال لالتزاماتها".