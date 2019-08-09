مكافأة مليون دولار لمن يكتشف ثغرة في "آيفون"

أعلنت شركة أبل مكافأت ضخمة قد تصل إلى مليون دولار، للباحثين الأمنيين القادرين على اكتشاف الثغرات الأمنية في "آيفون" ومنتجاتها المختلفة، بحسب "رويترز".

وتعد مكافأة المليون دولار، التي أعلنتها "أبل" خلال مؤتمر "بلاك هات" الأمني السنوي في لاس فيجاس أمس الأول هي الأكبر في تاريخ الشركة.

واعتادت "أبل" على مر السنين تقديم مكافآت لباحثين محددين للبحث عن ثغرات في هواتفها وخدماتها السحابية، لكنها هذا العام فتحت الباب أمام جميع الباحثين للبحث عن ثغرات في مجموعة أكبر من منتجاتها، حيث ضمت قائمة هذا العام منتجات وأجهزة "ماك" أيضا بجانب مجموعة من المنتجات الأخرى.

وبالنسبة لمكافأة المليون دولار، سينالها من يمكنه التحكم عن بعد في نواة نظام تشغيل هاتف "آيفون" دون أي حركة أو عملية من مستخدم الهاتف.

يذكر أن أكبر مكافأة قدمتها "أبل" من قبل بلغت 200 ألف دولار، وكانت مخصصة للتبليغ عن أي ثغرات يمكن علاجها بشكل نهائي عبر تحديث البرمجيات بصورة تمنع تماما أي مخترق أو مجرم من استعمالها لاحقا.

ويدفع متعاقدون ووسطاء حكوميون ما يصل إلى مليوني دولار للحصول على أكثر تقنيات التسلل فاعلية بغرض الحصول على معلومات من الأجهزة.