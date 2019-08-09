علماء يحذرون: الشعاب المرجانية في خطر

حذر علماء من أن الشعاب المرجانية في محيطات المناطق المدارية في خطر، وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، ما يقوض قدرة الشعاب على تحمل التيارات الساخنة الناتجة عن تغيرات مناخية تسبب فيها الإنسان.

وأوضح فريق البحث الذي قاده علماء أستراليون، أن الضرر الذي تواجهه الشعاب المرجانية في تلك المناطق، زاد بنحو خمس مرات كان عليه الحال في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب "رويترز".

وأضافوا أن متوسط الوقت الذي تحتاج إليه عملية "التبييض"، عندما تدفع الحرارة الشعاب المرجانية إلى طرد الطحالب الملونة، تقلص إلى ست سنوات في 2016، ما بين 25 و30 عاما في أوائل الثمانينات.

وتموت الشعاب إذا استمر التبييض فترة طويلة، ما يقضي على الأرصفة المرجانية التي تشكل موئلا للأسماك التي تمثل مصدرا غذائيا مهما لملايين الأشخاص.

وكتب الباحثون في دورية "ساينس": "أنظمة الشعاب المدارية تتحول إلى عصر جديد تتقلص فيه بشدة الفترات بين عمليات التبييض، فلا تتمكن من التعافي منها بشكل كامل" وهو ما يستغرق ما بين 10 و15 عاما.

وتابعوا: "من المحتم أن يزيد تغير المناخ من التيارات الساخنة تحت الماء التي تزيد بدورها من تواتر عمليات التبييض".

وحث تيري هيوز مدير مركز "أيه. آر. سي" لدراسات الشعاب المرجانية في أستراليا على اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بموجب الاتفاق المناخي المبرم عام 2015.

واعتبر أن المشكلة الرئيسة المتعلقة بحماية الشعاب هي "ضعف التزام دول مثل أستراليا والولايات المتحدة بخفض الانبعاثات".