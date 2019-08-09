تطوير لقاح يحمي من "السل" نهائيا

كشف علماء أحياء من المملكة المتحدة، عن تطوير، لقاح دائم ضد مرض السل، إضافة إلى ذلك يمكن حفظ اللقاح في الأماكن الدافئة لوقت غير محدد، بحسب "سبوتنيك".

ونشرت نتائج التجارب على المجلة العلمية "nature". ووفقا للقائمين على الدراسة، فإن اللقاح يحمي صاحبه من الإصابة بمرض السل نهائيا.

يذكر أن مرض السل لا يزال إلى الآن أحد الأسباب الرئيسة لوفاة الأشخاص حول العالم.

ويدور الحديث عن أخذ سلالة ضعيفة من المرض من الأبقار التي تمت تربيتها في ظل ظروف خاصة. ويتيح اللقاح للجسم أن يدافع عن نفسه مدى الحياة ضد بكتيريا المتفطرة السلية (وهي بكتيريا تسبب الإصابة بمرض السل).

وقرر العلماء حماية اللقاح من انتهاء مدى التخزين (وهي في الوقت الحالي أربعة أيام فقط)، حيث طوروا عبوات من السيليكون، وبالتالي يصبح اللقاح مقاوما للحرارة والعوامل الخارجية المؤثرة الأخرى، بالتالي يمكن الآن الاحتفاظ باللقاح لوقت غير محدد.

وأكد العلماء أن هذه الطريقة ستساعد بشكل كبير على مكافحة العدوى وتقليل التكاليف المادية التي تنفقها الدول على مكافحة المرض سنويا.