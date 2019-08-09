تراجع مبيعات السيارات في الصين الشهر الماضي

كشفت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات السيارت في الصين خلال الشهر الماضي بعد الانتعاشة الطفيفة التي حدثت في يونيو الماضي.

وأفادت رابطة سيارات الركوب الصينية أن مبيعات التجزئة للسيارات السيدان والرياضية متعددة الأغراض والفان الصغيرة تراجعت في تموزبنسبة 5.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا هو التراجع الـ13 في حجم المبيعات خلال الأشهر الـ14 الماضية بعد الزيادة الطفيفة التي حدثت في يونيو جراء عروض التخفيضات الهائلة التي قدمها التجار للتخلص من المخزون لديهم.

وتضررت شركات السيارات المحلية مثل جيلي و"بي.واي.دي" بصفة خاصة من التراجع في نسبة المبيعات، فيما واصلت أنواع السيارات الأوروبية الفارهة مثل دايملر وبي.إم.دبليو فضلا عن شركتي هوندا وتويوتا اليابانيتين في تحقيق أرباح متزايدة هذا العام.

وظلت كبرى شركات السيارات العالمية تعتمد على نمو الأسواق في الصين على مدار سنوات، مما جعلها تضخ استثمارات بالمليارات لبناء مصانع جديدة في الصين، ولكن الانكماش الحالي يلقي بظلاله على القرارات الاستثمارية الجديدة بالنسبة للشركات الصينية والعالمية على حد سواء.