"برودكوم" تستحوذ على قطاع خدمة الشركات في "سيمانتيكس" للبرمجيات نظير 10.7 مليار دولار

أعلنت شركة برودكوم أنها وافقت على شراء قطاع خدمة الشركة في شركة سيمانتيكس للبرمجيات مقابل 10.7 مليار دولار نقدا.

وتأتي الصفقة التي كان من المتوقع إبرامها قبل نهاية الربع المالي الأول بالنسبة لبرودكوم في كانون ثان/يناير الماضي، بعد أقل من شهر من فشل محادثات الشركتين للتوصل إلى اندماج كامل بينهما.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الاستحواذ على قطاع خدمة الشركات في سيمانتيكس هو ثاني أكبر صفقات برودكوم في مجال البرمجيات، بعد الاستحواذ على شركة "سي.إيه تكنولوجيز" العام الماضي.

ويسعى هوك تاك الرئيس التنفيذي في برودكوم إلى التوسع في مجال أصول البرمجيات بعد سلسلة صفقات الاستحواذ التي قام بها في مجال شركات الرقائق الإلكترونية.

ونقلت "بلومبرج" عن تان قوله في بيان: "تمثل هذه الصفقة الخطوة المنطقية التالية في استراتيجتنا في أعقاب الاستحواذ على بروكاد وسي.إيه تكنولوجيز"، مضيفا أن برودكوم سوف تستغل قنوات التسويق الخاصة بها من أجل الترويج لمنتجات سيمانتيكس.

وذكرت برودكوم أنها تتوقع تحقيق عائدات مستدامة من وراء الصفقة بقيمة ملياري دولار.

وتقدم شركة سيمانتيكس التي تأسست قبل 37 عاما منتجات وخدمات لأكثر من 300 ألف شركة وخمسين مليون عميل، حسبما جاء على موقعها الإلكتروني.