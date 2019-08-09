على خطى «الأوسكار» .. «جوائز الإيمي» للاحتفاء بالمسلسلات

قال مسؤول تنفيذي من شركة فوكس، "إن منتجي حفل جوائز الإيمي التلفزيونية الذي سيبث الشهر المقبل قرروا إقامة الحفل من دون مقدم، حتى يتاح للحفل مزيد من الوقت للاحتفاء بأشهر المسلسلات التي انتهت في الآونة الأخيرة".

وأسدل الستار على عدد من المسلسلات الشهيرة الحائزة جوائز هذا العام مثل "صراع العروش" و"نظرية الانفجار الكبير" و"فيب". وسيقام الحفل الذي يكرم أفضل ما أنتجه التلفزيون يوم 22 أيلول (سبتمبر).

وعادة ما يحيي مقدم من المشاهير حفلات الجوائز في هوليوود، لكن تشارلي كوليير الرئيس التنفيذي لشركة فوكس إنترتينمنت التي ستبث الحفل قال "إن المنتجين قرروا هذا العام عدم الاستعانة بمقدم للحفل واستغلال الوقت بدلا من ذلك في تكريم المسلسلات التي انتهت".

وأضاف كوليير للصحافيين "لو كان هناك مقدم وفقرة افتتاحية فهذا يعادل ما بين 15 و20 دقيقة من الوقت لن تتمكن من استخدامها في تحية هذه المسلسلات.. سنحيي الحفل بلا مقدم هذا العام، وأعتقد أن هذا سيمنحنا مزيدا من الوقت لتكريم المسلسلات".

وأقيم حفل جوائز الأوسكار السينمائية في شباط (فبراير) الماضي بلا مقدم للمرة الثانية في تاريخه بعد انسحاب كيفن هارت الممثل الكوميدي من استضافة الحفل.

ونال الحفل إشادة وزادت نسبة المشاهدة بواقع 12 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.