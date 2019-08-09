إغلاق التسجيل في «تحديات الترفيه» بـ 11.7 ألف مشارك

بلغ إجمالي عدد المتقدمين في البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية "تحديات الترفيه" 11744 مشاركا، حيث توزعت مشاركة الذكور والإناث بينهم بالتساوي.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن تصدر منطقة الرياض المسجلين في البرنامج بـ32 في المائة، تلتها مكة المكرمة بـ31 في المائة، ثم الشرقية في المرتبة الثالثة بـ16 في المائة. وشهدت جميع المناطق مشاركات في البرنامج بنسب متفاوتة.

بحسب الإحصاءات الخاصة بموقع البرنامج، فإن المستوى التعليمي لدى المشاركين شمل جميع مراحل التعليم، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن 59 في المائة من المشاركين يمارسون مواهبهم في وقت الفراغ، بينما 22 في المائة من المواهب تؤمن لهم دخلا إضافيا، فيما تشكل المواهب عملا دائما لـ19 في المائة. كما جاءت غالبية المشاركات في تحديات الرسم التشكيلي، والرسم الإلكتروني، والغناء، والعزف، والتمثيل، والمكياج السينمائي، والطبخ. كما يقدم البرنامج دعما للفائزين تصل قيمته إلى 20 مليون ريال، موجهة إلى تطوير مواهبهم عبر برامج تدريب وتطوير تتناسب مع كل موهبة.

مع مطلع شهر أغسطس الجاري

بدأت مرحلة التقييم والترشيح مطلع آب (أغسطس) الجاري، وتستمر حتى نهايته، تليها مرحلة التحكيم التي تبدأ في مطلع سبتمبر المقبل.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب الوطنية من أنحاء المملكة كافة ودعمهم وتطوير مواهبهم، ضمن أكثر من 20 تحديا في أكثر من 20 نشاطا ترفيهيا متنوعا.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه قد أعلن، عن إطلاق البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية “تحديات الترفيه”، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها وتمكين أفضل المواهب لتصل إلى العالمية.

وسيتم دعم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل تحد ببرامج تدريبية لتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يعادل 500 ألف ريال للمركز الأول، و300 ألف للثاني، و200 ألف للثالث. وتأتي فئات “تحديات الترفيه”: الـ20 على النحو التالي: أنغام الترفيه، ماراثون الضحك، فنان الجرافيتي، مطرب السعودية، شاعر الوطن، السيرك السعودي، أولمبياد الطبيعة، التطبيقات الترفيهية، التمثيل، الرقصات الشعبية، عروض الدبابات، شيف المملكة، عروض السيارات، كرتون سعودي، عروض الحيوانات، فنون الخفة، التزلج، الكوميك السعودي، الفيديو والتصوير، وتغطية الفعاليات، إضافة إلى إتاحة الهيئة الفرصة للجميع لاقتراح أي موهبة ترفيهية لم تكن ضمن الفئات المتاحة.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، إلى جانب تحفيز شرائح المجتمع كافة على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة وثقافة المملكة.