كارثة "بوينج 737" تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي .. خفضت صادرات الطائرات بنحو 18 مليار دولار

تسبب سقوط طائرتين من طراز 737 ماكس، أكثر طائرات العالم مبيعا، خلال بضعة أشهر قليلة، في أزمة عميقة لشركة بوينج الأمريكية للطيران.

لكن ليست مبيعات الشركة فقط هي التي تعاني بقوة من قرارات حظر تحليق هذه الطائرات، التي توالت دوليا تباعا منذ سقوط الطائرتين.

بحسب "الألمانية"، أصبحت هذه الأزمة تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي بشكل واضح، حيث أضرت مشكلات الطائرة 737 ماكس بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ويحذر مختصون معنيون من استمرار الأزمة في كبح جماح أكبر اقتصادات العالم، وهناك عديد من الشركات التي تعمل في توريد مستلزمات صناعة الطائرات لشركة بوينج، إضافة إلى شركات طيران وغيرها من الشركات التي تأثرت بضعف شركة بوينج المصنعة للطائرات.

يؤكد مايكل بيرس، المختص الاقتصادي من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية، في دراسة له، أن "قرارات حظر إقلاع الطائرة 737 بوينج انعكست في الربع السنوي الثاني على استثمارات الشركات في صناعات التسلح وعلى الصادرات وتسببت في خفض متوسط نسبة النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي على مدى عام إلى 0.25 نقطة مئوية".

وتراجعت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي منذ مطلع نيسان (أبريل) حتى أواخر حزيران (يونيو)، حيث انخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بقوة مقارنة بمتوسط النمو في الربع السنوي السابق، من 3.1 إلى 2.1 في المائة، وفقا لتقدير أولي لوزارة التجارة الأمريكية.

ورغم أن محللين آخرين يرون أن هناك عوامل أخرى وراء كبح وتيرة نمو أكبر اقتصادات العالم، من بينها النزاعات الجمركية مع شركاء تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، التي أطلق شرارتها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلا أنه لا تمكن الاستهانة بدور شركة بوينج نفسها في ذلك، حسبما يوضح المختص دانيل سيلفر، من بنك جي بي مورجان الأمريكي، حيث ردت شركة بوينج، المنافسة لشركة إيرباص الأوروبية، على قرار عديد من الدول حظر الطائرة 737 ماكس، بخفض إنتاج الشركة من طائرة 737 ماكس في نيسان (أبريل) الماضي، بنسبة 20 في المائة حتى إشعار آخر، ليصبح 42 طائرة في الشهر، لكن ربما كانت هذه الخطوة مجرد بداية.

ويؤكد دينيس مويلينبورج، رئيس "بوينج"، أنه من غير المستبعد أن تستمر الشركة في خفض إنتاجها من طائرة 737 ماكس إذا طال أمد إعادة السماح للطائرة 737 ماكس بالتحليق، بل ربما قررت الشركة تجميد الإنتاج تماما، "وإذا استمر خفض الإنتاج فربما انعكس ذلك مجددا بقوة على وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع السنوي الثالث"، حسبما حذر المختص بيرس من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.

ورغم أن شركة بوينج لا تزال تأمل أن تعود طائرتها 737 ماكس للعمل، إلا أن هذه التوقعات تبدو متفائلة، حيث اكتشف مراقبون مشكلات جديدة أخيرا، ما يرجح إطالة أمد الحظر.

وفقا للمحلل الاقتصادي بيرس، فإن أزمة "بوينج" أضرت بالاقتصاد الأمريكي كثيرا بالفعل، حيث أدى وقف توريد الطائرة 737 ماكس نتيجة لقرار حظر الطيران، إلى تراجع قيمة صادرات الولايات المتحدة من طائرات الركاب بواقع 18 مليار دولار خلال الربع السنوي الثاني، وفقا للمتوسط السنوي، وهو ما يفسر تقريبا التراجع الكامل لصادرات البضائع الأمريكية بقيمة 23 مليار دولار.

كما تسببت أزمة "بوينج" في كبح استثمارات صناعة الأسلحة الخاصة بالشركة التي تمثل ركنا أساسيا في الأداء الاقتصادي الأمريكي.

وهناك أيضا عديد من الشركات الأخرى التي طالتها مشكلات "بوينج" بقوة، مثل شركات الطيران التي تعد من أهم زبائن "بوينج"، حيث تتوقع شركة أمريكان إيرلاينز، على سبيل المثال، أن تتسبب قرارات حظر الطائرة 737 ماكس في مصاريف استثنائية للشركات، قبل الضرائب، تصل إلى نحو 400 مليون دولار.

وفقدت شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، المتأزمة بالفعل، التي تنتج مع شركة أخرى محركات الطائرة 737 ماكس، عائدات تقدر بنحو 600 مليون دولار، في النصف الأول من العام الجاري.

وتتوقع الشركة أن تصل خسائرها إلى 800 مليون دولار بحلول نهاية العام، ورغم ذلك كله فإن السجل الممتلئ بالطلبيات التي تلقتها شركة بوينج يدعو إلى التفاؤل، حيث يبلغ عدد طائرات 737 ماكس الجديدة المطلوب من الشركة توريده أكثر من أربعة آلاف طائرة.

ورغم أن الشركة لم تتلق سوى طلبية كبيرة فقط منذ آخر سقوط لطائرة 737 ماكس، في آذار (مارس) الماضي، إلا أنه من الصعب على الزبائن إلغاء طلبياتهم القديمة، في ظل عدم توافر خيارات أخرى في سوق صناعة طائرات الركاب، باستثناء شركة إيرباص، التي نجحت للمرة الأولى في تاريخها، في تصدر هذه السوق نتيجة أزمة "بوينج"، ما يسمح لشركة بوينج بالعودة إلى تكثيف الإنتاج بسرعة بمجرد إلغاء الحظر على طائرتها 737 ماكس.