رغم تراجع عددها .. نمو أصول صناديق الاستثمار العقارية الخاصة إلى 58.7 مليار ريال

رغم تراجع عدد الصناديق العقارية الخاصة بنهاية الربع الثاني 2019 إلى 113 صندوقا مقارنة بـ 117 صندوقا عقاريا خاصا بنهاية الربع الثاني 2018، إلا أن أصولها العقارية ارتفعت خلال الفترة بنسبة 3.5 في المائة لتبلغ 58.7 مليار ريال مقارنة بـ 56.72 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2018.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، وصلت قيمة أصول صناديق الاستثمار العقارية الخاصة بنهاية الربع الثاني 2019 إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الربع الثاني 2013، وذلك بحسب البيانات المتوافرة.

وارتفعت قيمة الأصول العقارية خلال ثلاثة أشهر بنسبة 12.7 في المائة بما يعادل 6.5 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الأول 2019 نحو 52.1 مليار ريال.

كما ارتفعت قيمتها منذ بداية عام 2019 بنسبة طفيفة بلغت 0.6 في المائة بما يعادل نحو 377 مليون ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الرابع من 2018 نحو 58.32 مليار ريال.

وفيما يتعلق بعدد الصناديق خلال فترة الأشهر الثلاثة، فارتفع بنحو ثمانية صناديق بعد أن كان يبلغ عددها 105 صناديق بنهاية الربع الأول 2019.

وارتفع عددها أيضا منذ بداية العام بثلاثة صناديق، وذلك بعد أن كان يبلغ عددها بنهاية الربع الرابع 2018 نحو 110 صناديق.

وتعد الصناديق العقارية الخاصة، ثاني أكبر الصناديق من حيث العدد وذلك عند تصنيفها بحسب الاستثمار، إذ يبلغ عدد صناديق الاستثمار الخاصة في السعودية 313 صندوقا بنهاية الربع الثاني 2019، تتصدرها الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم السعودية بـ 124 صندوقا، ثم الصناديق العقارية بـ 113 صندوقا.

أما من حيث قيمة الأصول، تأتي أيضا أصول الصناديق العقارية في الترتيب الثاني بـ 58.7 مليار ريال، مشكلة 29.8 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار الخاصة البالغة 196.9 مليار ريال.

ورغم النمو في قيمة الأصول العقارية إلا أن نسبتها من إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار تراجعت من 37.2 في المائة بنهاية الربع الثاني 2018 و32.7 في المائة بنهاية الربع الرابع 2018.

* وحدة التقارير الاقتصادية