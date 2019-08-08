ترمب يتهم ماكرون بإرسال "إشارات متضاربة" إلى إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إنه ليس هناك أحد مفوض بالحديث مع إيران نيابة عن بلاده متهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال "إشارات متضاربة" إلى طهران بشأن احتمال إجراء محادثات.

وقال ترمب في سلسلة من التغريدات "أعلم أن إيمانويل يقصد خيرا.. شأنه شأن الآخرين.. لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها".