1.4 تريليون ريـال محافظ التمويل للقطاع المصرفي السعودي .. شكلت 83.6 % من الودائع

ارتفعت محافظ التمويل للقطاع المصرفي المدرج في سوق الأسهم السعودية بنهاية النصف الأول من 2019 إلى نحو 1.43 تريليون ريال، وذلك بنمو 7.4 في المائة بما يعادل 99.4 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المقابلة من 2018 البالغة نحو 1.33 تريليون ريال.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المصارف المدرجة، شكلت محافظ الإقراض نحو 83.6 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية النصف الأول من 2019، مقارنة بنحو 84.1 في المائة للفترة المماثلة.

ويأتي تراجع معدل الإقراض إلى الودائع، بسبب تجاوز نمو الودائع لنمو الإقراض، إذ نمت الودائع خلال الفترة 8.1 في المائة، ليبلغ إجمالي الودائع نحو 1.71 تريليون ريال.

وحققت سبعة بنوك نسبة ودائع إلى القروض أعلى من معدل القطاع، كان أعلاها مصرف الإنماء بنسبة 94.5 في المائة تلاه بنك الرياض بنسبة 91.4 في المائة.

في حين ثلاثة بنوك فقط هي من حققت زيادة في نسبة الإقراض للودائع مقارنة بالفترة المماثلة، وهي: البنك الأهلي التجاري، ومصرف الإنماء والبنك السعودي الفرنسي.

من جهة أخرى، استحوذت ثلاثة مصارف "الراجحي والأهلي وساب" على 48 في المائة من الودائع، بإجمالي 824.14 مليار ريال، استحوذ الأهلي على 19.1 في المائة منها، والراجحي 17.5 في المائة، وساب 11.4 في المائة.

وبحسب نمو الودائع، تصدر بنك "ساب" النمو متأثرا بعملية الاندماج مع البنك الأول، إذ نمت ودائعه بنسبة 47.6 في المائة، تلاه من حيث نسبة النمو بنك الجزيرة بـ16.6 في المائة، وبنك الرياض بنمو 15.1 في المائة، فيما تراجعت ثلاثة بنوك في نسب نمو الودائع من أصل 11 مصرفا مدرجا.

وفيما يتعلق بأرباح المصارف، حققت خلال النصف الأول نموا في صافي ربحها بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 22.2 مليار ريال مقارنة بنحو 21.6 مليار ريال للفترة المماثلة.

وتصدر بنك الرياض كأعلى صافي ربح بين المصارف بنمو 69.7 في المائة، تلاه بنك العربي الوطني بنمو 18.5 في المائة، وثالثا بنك البلاد بنمو 15.2 في المائة.

فيما تراجعت أرباح ثلاثة بنوك من أصل 11 مصرفا مدرجا، بينما حقق بنك الاستثمار صافي خسارة خلال النصف الأول من 2019.

أما إجمالي دخل العمولات للقطاع، فبلغ نحو 46.3 مليار ريال مقارنة بنحو 39.6 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي وبنمو 17 في المائة.



* وحدة التقارير الاقتصادية