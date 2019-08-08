ارتفاعات سوق الأسهم السعودية ترفع ثقة المستثمرين .. والسيولة عند 3.3 مليار ريـال

واصلت الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الثانية، وأغلقت عند 8550 نقطة، رابحة 67 نقطة بنسبة 0.79 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع 0.92 في المائة ليغلق عند 1239، رابحا 11 نقطة. جاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف بقيادة سهم "الرياض".

استمرار تحسن السوق قبل التوقف للإجازة يظهر تحسن معنويات المتعاملين وازدياد الثقة بها، وذلك بقدرتهم على تحقيق أداء جيد بعد العودة من الإجازة.

وعانت السوق تراجعات طويلة خلال الفترة الماضية، ما جعل بعض الشركات تتداول في مناطق سعرية جيدة، خاصة مع اقتراب المرحلة الثانية من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي سيكون بنهاية الشهر الجاري.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8482 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8448 نقطة، فاقدا 0.40 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8554 نقطة، رابحا 0.8 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8550 نقطة، رابحا 67 نقطة بنسبة 0.79 في المائة. وارتفعت قيم التداول 9 في المائة بنحو 265 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. وزادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 7.3 مليون سهم لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.21 في المائة. واستقرت الصفقات عند 100 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 0.75 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.42 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.38 في المائة. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1.3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 38 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 775 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بقيمة 210 ملايين ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "أسمنت السعودية" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 66 ريالا، يليه "ساب" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 38 ريالا، وحل ثالثا "التأمين العربية" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 18.16 ريال. وتصدر المتراجعة "استثمار" بنسبة 6.17 في المائة ليغلق عند 17.34 ريال، يليه "تشب" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 21.20 ريال، وحل ثالثا "الشركة الخليجية" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 12.18 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 403 ملايين ريال، يليه "سابك" بقيمة 380 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 245 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية